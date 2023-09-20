بقوة 4.5 درجة ريختر.. زلزال شمال غرب مرسى مطروح

كتب- إسلام لطفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومي لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بُعد 265 كيلومتر شمال غرب مرسى مطروح.

وحدد المعهد بيانات الزلزال:

وقت وقوع الزلزال: الأربعاء 20 سبتمبر 2023

وقت الحدوث: 4.33 صباحًا بالتوقيت المحلي

القوة: 4.53 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 32.52 شمالًا

خط الطول: 24.79 شرقًا

العمق: 13.68 كم

وأوضح المعهد أنه لم إليه ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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