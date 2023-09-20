إعلان

BBC

زيادة سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس فصل الخريف

10:00 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2023
  • عرض 8 صورة
    طقس فصل الخريف
  • عرض 8 صورة
    طقس فصل الخريف
  • عرض 8 صورة
    طقس فصل الخريف
  • عرض 8 صورة
    طقس فصل الخريف
  • عرض 8 صورة
    طقس فصل الخريف
  • عرض 8 صورة
    طقس فصل الخريف
  • عرض 8 صورة
    طقس فصل الخريف
  • عرض 8 صورة
    طقس فصل الخريف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات فصل الخريف والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة 3 أشهر قادمة لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن فصل الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

وتابعت الهيئة: "من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة فى طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب أحيانا فى زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء".

وتشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الإستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية

وأكدت الهيئة في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بإمتداد منخفض السودان الموسمى، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأوضحت أن مناخ فصل الخريف يتسم دائما بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة فى درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

379917569_689769696514934_606418012154156607_n

سوق مصراوى

طقس فصل الخريف فصل الخريف الهيئة العامة للأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة أمطار العواصف الرعدية التغيرات المناخية السواحل الشمالية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث ليلاً| أول تحرك ضد ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. وتوقعات بصعود الذهب
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market