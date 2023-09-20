هل يجوز الاحتفاظ بعدادات الكهرباء عند هدم المبنى دون الرجوع للشركة؟

كتب محمد صلاح:

يعتقد كثير من المواطنين أن بإمكانهم الاحتفاظ بعدادات الكهرباء عند هدم الأبنية والمنشآت السكنية أو التجارية، دون الرجوع لشركة توزيع الكهرباء لتركيبها مرة أخرى عند إعادة البناء.

لكن بحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإنه يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم الأوراق المطلوبة؛ حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار.

وينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المشترك بضرورة الإبلاغ عن هدم العقار و عمل الإجراءات المطلوبة، والتي تشمل:

أولا :-طلب رفع العداد وتصفيته للهدم وإعادة البناء

١ - يتقدم العميل للهندسة بطلب رفع العداد أو العدادات المركبة وتصفيتها.

٢ -يتم سداد كافة المديونيات المستحقة علي تلك الإشتراكات وسداد الرسوم المستحقة.

٣ - تتم المعاينة علي الطبيعة لوصف العقار ومساحته وحدوده قبل الهدم.

٤ - يتم رفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية إن وجد.

٥ - يتقدم العميل بطلب إعادة التوصيل مرة أخري بعد الإنتهاء من إعادة البناء.

٦ - يتم المعاينة مرة أخري للعقار بعد إعادة التيار للتأكد من الحدود والمساحة والأدوار قبل الهدم.

وفرق المرفق بين أمرين، هما:

• العميل أعاد البناء علي نفس الحدود ونفس المساحة وقام بتعلية أدوار مستحدثة قبل الهدم في هذه الحالة يتم سداد قيمة عن الأدوار التي تم تعليتها، وفي حالة طلب تركيب عدادات لها يستوفي كافة المستندات المطلوبة طبقاً للتعليمات.

• العميل أعاد البناء ولكن بزيادة المساحة الأفقية (مساحة المنزل قبل الهدم) في هذه الحالة يطلب منه موافقة الوحدة المحلية علي الحدود والمساحة الجديدة.

٧ - المدة القانونية التي يمكن للعميل إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء هي 6 أشهر.

٨ - في حالة تجاوز العميل هذه المدة القانونية يتم إضافة العداد أو العدادات للمخازن.