زيارة سياحية وأثرية.. "نقيب السياحيين": يكشف عدد القطع الأثرية بالمتحف المصري الكبير



كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن المتحف المصري الكبير يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية تصل إلى 50 ألف قطعة، وأن المجموعة الأيقونية "توت عنخ أمون" يتواجد بها أكثر من 5000 قطعة يمكن رؤيتها في مكان واحد.

وأضاف "باسم" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "صباح الورد" على قناة "Ten"، أن تسلسل الأسر المصرية القديمة 30 أسرة، يبدأ التاريخ من لوحة "نارمر" موحد القطرين وهي تصور توحيد صعيد مصر مع المنطقة البحرية في دولة واحدة، وتُعد من الأهم الأثار التي عُثر عليها، ويضم المتحف عدد كبير من الأثار به مجموعات كبيرة أهمها "مجموعة رمسيس الثاني".

وأشار إلى أن مصر مليئة بالأحداث التاريخية، ويعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف عام، وعندما يتم الإنتهاء من عصور ما قبل التاريخ، ونبدأ تسطير عصور ما قبل التاريخ، تبدأ عهد الأسر المصرية القديمة بداية من الفرعوني والروماني والإغريقي والإسلامي قائلاً " نحاول أن نوجد كل ذلك بالمتحف المصري الكبير، حتي يحصل على المكانة التي يستحقها".

ولفت إلى أن هذا المتحف أنشئ بتخطيط عالمي، حتي تكون زيارته رحلة سياحية وليست أثرية لقضاء يوم كامل بهذه المنطقة، وأنه وضعت فيه كل وسائل الترفيه والراحة للسائحين والزائرين، وأن الأطفال تم عمل حساب لهم بوجود حدائق وأماكن للعب، ووجود حدائق وباركينج للسيارات ، وسيارات كهربائية لنقل السائحين، وأن هذا التنوع الكبير من خلال التخطيط على أعلى مستوي هو رؤية مستقبلية للجمهورية الجديدة التي نأمل بتعزيز القطاع السياحي الاقتصاد المصري.