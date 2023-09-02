وزير الأوقاف يبحث مع رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول التعاون الإسلامي أوجه التعاون



أ ش أ:

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مع رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي، أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد، والإعداد للدورة الرابعة لنخبة من الإعلاميين بالاتحاد بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من (9 حتى 18) سبتمبر 2023، وستكون الدورة تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني".

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

وسيشارك نخبة كبيرة من الإعلاميين بدول اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي في حضور فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي سيعقد تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، كجزء من دورة أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، حيث سيكون هذا المحور أحد أهم محاور المؤتمر.