انطلاق المؤتمر الصحفي للدورة السابعة لملتقى أولادنا



كتب- محمد شاكر

تصوير - هاني رجب:

عقدت مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، والتى تحمل عنوان "الحياة حلوة" وتقام فى الفترة من ٢٢ حتى ٢٩ سبتمبر الجاري، بمشاركة 42 دولة عربية واجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات.

أقيم المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة مها الهلالي نائبا عن وزيرة التضامن، الدكتور عمرو حداد نائبا عن وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نشوى طلعت نائبا عن وزير السياحة والآثار، عمرو القاضى رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة.

بدأت وقائع المؤتمر فيلم تسجيلي عن تفاصيل الدورة المقبلة وعرض فني شارك فيه عدد من مواهب أولادنا.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: لقد ولد هذا الملتقى على يدي إبان رئاستي لصندوق التنمية الثقافية، ومنذ عام ٢٠١٦ تبنت وزارة الثقافة هذه المبادرة من سهير عبدالقادر، وسعيدة لأن الملتقى يكبر كل عام، وتشرف وزارة الثقافة أن تقوم بدعمه.

وأضافت وزيرة الثقافة: لدينا معرض مهم للفنون التشكيلية يوم ٢٣ سبتمبر الجاري، سوف نقوم بافتتاحه وزيرة الثقافة في دار الأوبرا المصرية.

وأكملت: هذا الملتقى أصبح عيد بالنسبة لنا ننتظره كل عام، وأوجه الشكر لكل الداعمين لهذا النشاط المهم في مجتمعنا، وأحيي القائمين عليه.