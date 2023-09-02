حدث في 8 ساعات| غلق طريق 26 يوليو الرئيسي.. وموجه حارة تضرب البلاد في هذا التوقيت

كتب- محمد أبو بكر :

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، غلق الجيزة طريق 26 يوليو الرئيسي، والأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، و وزير الأوقاف يكشف تجربة تطبيق خطبة الجمعة بالذكاء الاصطناعي

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الطرق البديلة بعد غلق محافظة الجيزة طريق 26 يوليو الرئيسي لمدة 6 شهور

كشفت محافظة الجيزة اليوم، عن إجراء غلق كلي لـ طريق 26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادي النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان بدايةً من اليوم ولمدة ٦ اشهر في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من ٤٠٠م.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأرصاد تكشف التوقيت والحرارة تصل لـ44 درجة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود موجة حارة بداية من يوم الأربعاء المقبل حتى يوم الجمعة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الإنتاج الحربي يتابع موقف مشروعات شركة حلوان للأجهزة المعدنية

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الأوقاف يكشف تجربة تطبيق خطبة الجمعة بالذكاء الاصطناعي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن غير المؤهلين في الخطاب الديني لا تقل خطورتهم عن المتشددين والمتطرفين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات من الثلاثاء المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من رئيس «القاهرة للكهرباء» على حريق محطة شمال الجيزة

قال المهندس طارق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، إن الحريق الذي وقع قبل ساعات بمحطة شمال الجيزة بسيط للغاية ولم يتسبب في أي خسائر بشرية أو إصابات على الإطلاق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا