انخفاض أسعار الوقود لم يؤثر على التذاكر.. "إياتا": استمرار نمو حركة المسافرين بقوة

كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" نتائج حركة المسافرين خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتي أظهرت زيادة الحركة بنسبة 40.5% عن سعة المقاعد المتاحة على الطائرات، والطلب القوي المستمر على السفر الجوي في مختلف دول العالم، وزادت شركات الطيران رحلاتها الجوية والمعروض من المقاعد لتلبية احتياجات الركاب .



جاء ذلك خلال التقرير ربع السنوي الذي أصدره "إياتا" عن كل المشاركين في صناعة النقل الجوي، وتلقَّى "مصراوي" نسخة منه .



ونوه التقرير بأن شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قادت نمو الرحلات الدولية بين دول العالم بزيادة بلغت 156.2% على أساس سنوي، تليها إفريقيا بنسبة 44.0%، واستعادت أمريكا الشمالية 87.6% من إجمالي حركة الركاب قبل انتشار فيروس كورونا، واقتربت جميع الدول من التعافي الكامل وتجاوز مستويات ما قبل الوباء بنسبة 1.6%، وكانت شركات الطيران في الشرق الأوسط أقل بنسبة 0.6% فقط من التعافي الكامل .



وأوضح التقرير أن تدفقات الركاب بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وكذلك أوروبا والشرق الأوسط، تجاوزت مستوياتها السابقة قبل الجائحة، وتمت استعادة حركة المرور الدولية داخل أوروبا تمامًا، مع تساوي عدد الركاب مع ما كان عليه في الربع الثاني من عام 2019، وتستمر تدفقات الركاب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في النمو بسرعة، ويتم سد الفجوة في المناطق المتبقية بين الشرق الأوسط وآسيا .



وتابع التقرير: وفي الربع الثاني من العام الجاري واصلت أسعار وقود الطائرات في جميع المناطق انخفاضها مع بقائها على حالها مرتفعة على أساس تاريخي لشركات الطيران؛ مما أدى إلى خلق بيئة صعبة للشركات ترتيب عليها ارتفاع تكاليف الطيران وزيادة أسعار تذاكر الطيران منذ بداية هذا العام، كما أن الزيادة في أسعار التذاكر تتوافق مع ارتفاع التضخم. ورغم هذه التحديات؛ فإن الطلب على السفر الجوي ظل قويًّا في الربع الثاني من العام الجاري، مما دفع انتعاش الحركة الجوية بشكل أكبر .