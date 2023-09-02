بدءًا من اليوم.. غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي 6 أشهر

كتب- مصراوي:



أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادي النيل وحتى مطلع كوبري لبنان بداية من اليوم ولمدة 6 أشهر في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من 400 متر.

ويأتي ذلك في إطار تسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادي النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادي النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسئولي الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم نحو تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال خلال فترة التنفيذ.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان السبت، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة حولت حركة المرور من طريق 26 يوليو الرئيسي في الاتجاهين إلى طريقي الخدمة لطريق 26 يوليو.

كما تم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالي:

- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب في استكمال السير اتجاه 15 مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يمينا إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو وميدان سفنكس.

- حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالانحراف يمينا إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو تحديدا من أعلى نفق وادي النيل واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال اتجاه ميدان لبنان ومناطق أكتوبر.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.