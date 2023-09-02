مصري يحاول تهريب 80 ألف ريال سعودي إلى الخارج.. بيان عاجل من المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب 80 ألف ريال سعودي و10 آلاف جنيه مع راكب مصري قبل سفره من المطار، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب المغادرين على طائرة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة، تم ضبط 80 ألف ريال سعودي، و10 آلاف جنيه مصري بحوزة راكب مصري خبأها في أكياس بلاستيك داخل علبة كريم شعر محكمة الغلق.

نفذ الضبط لجنة جمركية برئاسة سعد عبادي، مدير إدارة الجمرك، ومصطفى الصالحي، وأسماء علي، وإنجي محمود، مأمورو الحركة، ومحمد جمال بالأمن الجمركي، وصالح حميدة، رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي.

وقرر مصطفى العربي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية.​