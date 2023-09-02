"اقتصادية النواب" تشيد بتصدر مصر المرتبة الأولى إفريقيا في الاستثمارات الأجنبية

كتب- نشأت علي :

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تصريحات رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، بأن مصر احتلت المرتبة الأولي إفريقيا من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022 بمثابة إنجاز كبير حققته مصر.

وأرجع "عبد الحميد"، في بيان اليوم، هذا الإنجاز الكبير إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية قصوى للتعاون بين مصر ومختلف دول القارة السمراء، مشيدا بنجاح الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعاون مع مختلف الدول الإفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد، الحكومة، بالاستمرار في سياساتها لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والإفريقية والدولية لمصر، مؤكدا أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الذي يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني في مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وشدد على أن المنتجات والسلع الصناعية والزراعية والمنتجات الدوائية تحظى بثقة كبيرة داخل الأسواق العربية والإفريقية نظرا لجودتها وأسعارها المناسبة مقارنة بالسلع والمنتجات الأجنبية.​