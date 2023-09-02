11 يوما وتنتهي مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.. رابط التسجيل

كتب- إسلام لطفي:

يتبقى 11 يومًا على انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لتلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمصريين بالخارج، حيث بدأت 14 أغسطس الماضي وتنتهي 13 سبتمبر الجاري.

وتلقت وزارة الخارجية المصرية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظرًا لتردد بعض من المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

وقررت الدولة حرصًا منها على تقديم التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء العمل أو الدراسة أو العلاج، ما يلي:

- فتح باب التسجيل اعتبارًا من 14 أغسطس 2023 حتى 19 سبتمبر 2023.

- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال جميع الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن 19 عامًا وحتى سن 30 عامًا، وممن تجاوزوا سن الـ30 عامًا لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف.

- لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

- يُسدد مبلغ 5000 (دولار/ يورو) على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي.

وأهابت وزارة الخارجية المصرية بالمواطنين بالخارج سرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.

ويمكن التسجيل في المبادرة من هنا