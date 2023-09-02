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"حقوق إنسان الشيوخ" تثمن قرار الأمم المتحدة باعتماد إسهامات منتدى شباب العالم

02:35 م السبت 02 سبتمبر 2023

النائبة رشا إسحق

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كتب- نشأت علي:

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار جمعية الأمم المتحدة وترحيبها بدور مؤتمرات الشباب وخاصة منتدى شباب العالم داخل مدينة شرم الشيخ دليل قاطع على أن القيادة السياسية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال حرصها على تمكين الشباب في كل المجالات لأنهم الأمل الذي تبني عليه الدولة أحلامها.

وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان اليوم، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو يعمل على تمكين الشباب وتوليهم للمناصب القيادية في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، فضلا عن تأهيلهم بالشكل الصحيح من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي ساهمت في وجود كوادر ناجحة ومتميزة في كل أجهزة الدولة المصرية.

وأوضحت أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي أطلقه الرئيس السيسي كان له دورا مثمرا في تأهيل الشباب للقيادة، مشيرة إلى أن قرار الأمم المتحدة الذي يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم يأتي تأكيدا لدور المؤتمر وانعكاساته العالمية خاصة بعد حملات التشويه والتشكيك الممنهجة من أهل الشر في الدور الفعال لهذه المؤتمرات.

وشددت على أن منتدى شباب العالم دائما ما كان فرصة جيدة لتناقل وتبادل الأفكار والخبرات بين شباب مصر وشباب دول العالم مما يفتح آفاق جديدة لتعاون فيما بينهم، فضلا عن شرح وتوضيح حجم الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي والتي تمكن الشباب في ظل الجمهورية الجديدة.​

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النائبة رشا إسحق مجلس الشيوخ لجنة حقوق الإنسان جمعية الأمم المتحدة

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