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الزراعة: قوانين الإصلاح الزراعي حققت التنمية والدعم للفلاح

02:33 م السبت 02 سبتمبر 2023

وزارة الزراعة

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كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد التاسع من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر سبتمبر 2023، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة تحت شعار "كلمة من قلب الديوان".

وألقى العدد، الضوء على متابعات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لعدد من الملفات المهمة على رأسها جهود تنمية الثروة الحيوانية ودعم المزارعين والمربيين وتفعيل الزراعة التعاقدية.

كما يحتفل هذا العدد بالعيد 71 للفلاح المصري من خلال ملفات خاصة يتحدث فيها الفلاح، فضلا عن إلقاء الضوء على الرموز التاريخية التي دعمت الفلاح، ومسيرة نضال وكفاح الفلاح التاريخية، ومواجهة الاحتلال والاقطاع، وكيف جسدت السينما معاناة الفلاح التاريخية.

ويتضمن العدد نشر حوار مع الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والذي أكد أن قوانين الإصلاح الزراعي حققت الدعم والحماية للفلاح.

كما يقدم العدد، للمزارع، أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال شهر سبتمبر للحصول على أفضل إنتاجية من المحاصيل.

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وزارة الزراعة مركز المعلومات الصوتية والمرئية مصطفى مدبولي وزير الزراعة الثروة الحيوانية عيد الفلاح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الإصلاح الزراعي

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