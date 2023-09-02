برعاية هيئة تعليم الكبار.. قطاع التنمية الأسقفي ينظم قافلة لمحو الأمية

كتب- إسلام لطفي:

نظَّم قطاع التنمية إحدي قطاعات مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز الطوابق التنموي، قافلة لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار التابعة لإدارة الهرم.

وتضمن اليوم تسليم 10 شهادات واستكتاب لسبع سيدات وامتحان لتسعة عشر مستفيد من الرجال والسيدات، بحضور سعيد عبد التواب المحمدي مدير إدارة الهرم لتعليم الكبار وشعبان متولي رئيس لجنة الاستكتاب وشريف عبد الرحمن مدير إدارة بولاق.

ومؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية "الإبيسكوكير" هي الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية بمصر.​