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الزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربيين بدمياط

01:26 م السبت 02 سبتمبر 2023
  • عرض 7 صورة
    قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربيين بدمياط
  • عرض 7 صورة
    قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربيين بدمياط
  • عرض 7 صورة
    قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربيين بدمياط
  • عرض 7 صورة
    قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربيين بدمياط
  • عرض 7 صورة
    قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربيين بدمياط
  • عرض 7 صورة
    قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربيين بدمياط
  • عرض 7 صورة
    قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربيين بدمياط
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كتب- أحمد مسعد:

انطلقت اليوم السبت، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المزارعين، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية في محافظة دمياط؛ بالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة ستجوب قرى مراكز دمياط والزرقا وكفر سعد وفارسكو وكفر البطيخ في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة وقرى حياة كريمة.

وأكد "فاضل" أن القافلة تقدم الفحص التناسلي وتشخيص العشار بالموجات فوق الصوتية، وعلاج أمراض العجول الصغيرة والضرع، كما تقوم بتجريع ورش جميع الحيوانات للقضاء على الطفيليات الداخلية والخارجية ما يحافظ على صحة الحيوان في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أنه سيشارك في القافلة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعاهد بحوث الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني والأمصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.​

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