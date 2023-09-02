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وفد "كهربة الريف" بتنزانيا يزور مركز بيانات الإسكندرية للتوزيع بسموحة

01:23 م السبت 02 سبتمبر 2023
  • عرض 7 صورة
    وفد كهربة الريف بتنزانيا يزور مركز بيانات الإسكندرية للتوزيع
  • عرض 7 صورة
    وفد كهربة الريف بتنزانيا يزور مركز بيانات الإسكندرية للتوزيع
  • عرض 7 صورة
    وفد كهربة الريف بتنزانيا يزور مركز بيانات الإسكندرية للتوزيع
  • عرض 7 صورة
    وفد كهربة الريف بتنزانيا يزور مركز بيانات الإسكندرية للتوزيع
  • عرض 7 صورة
    وفد كهربة الريف بتنزانيا يزور مركز بيانات الإسكندرية للتوزيع
  • عرض 7 صورة
    وفد كهربة الريف بتنزانيا يزور مركز بيانات الإسكندرية للتوزيع
  • عرض 7 صورة
    وفد كهربة الريف بتنزانيا يزور مركز بيانات الإسكندرية للتوزيع
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كتب- محمد صلاح:

زار وفد من هيئة كهربة الريف بدولة تنزانيا، اليوم السبت، مركز البيانات (Data Center) بفرع سموحة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

جاء ذلك في إطار البرنامج التدريبي للوفد التنزاني بشركة كهربة الريف التنزاني لـ18 متدربا يرافقه قطاع التدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر وقطاع التدريب بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وكان في استقبالهم عدد من قيادات الشركة بقطاع التدريب وقطاع النظم والمعلومات وممثلي العلاقات العامة بقطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة بشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء.

واستمع الوفد التنزاني لشرح من المتخصصين بشأن الخدمات التي يقدمها مركز البيانات فرع الشركة بسموحة.

وأبدى المتدربون من الوفد التنزاني إعجابهم بالتطور الهائل في مجال تكنولوجيا البيانات والمعلومات الموجودة بالمركز.​

سوق مصراوى

هيئة كهربة الريف تنزانيا شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الوفد التنزاني

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