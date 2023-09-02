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صورة- ماكينة صرف السلع التموينية تحل لغز صرف الأرز على البطاقات

01:09 م السبت 02 سبتمبر 2023

السلع التموينية

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كتب- محمد سامي:

أظهرت ماكينة صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر الجاري، استمرار تواجد سلعة الأرز ضمن قائمة صرف السلع التموينية والبالغ عددها 31 سلعة، حيث يتم صرف السلعه مقابل 12.60 جنيه مقابل كل كيلو أرز.

وانتشرت شائعات مفادها أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت رفع الأرز من قائمة السلع التموينية وطرحها كسلعة حرة فقط بأسعار تبدأ من 20 جنيها للكيلو وذلك بسبب نقص الاحتياطي الاستراتيجي.

وانتظمت عملية صرف السلع التموينية للمواطنين في ثاني أيام شهر سبتمبر مع بداية وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من أمس اليوم الجمعة أول الشهر وذلك دون زيادة في الأسعار مع توافر جميع السلع على البطاقة ومنها الأرز بـ12:60 جنيه للكيلو.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل ب​طاقة تموين.

ويتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر الوزارة اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضروات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

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السلع التموينية حذف الأرز صرف السلع التموينية سلعة الأرز

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