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وزير الأوقاف يكشف تجربة تطبيق خطبة الجمعة بالذكاء الاصطناعي

12:43 م السبت 02 سبتمبر 2023
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    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
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    مؤتمر صحفي
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    مؤتمر صحفي
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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن غير المؤهلين في الخطاب الديني لا تقل خطورتهم عن المتشددين والمتطرفين.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت، بأحد فنادق القاهرة، لإعلان تفاصيل المؤتمر الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن موضوع المؤتمر وهو "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" هو واجب الوقت، مشيرًا إلى أننا أمام تحد جديد وهو استعادة الفضاء الإلكتروني المختطف ثقافيا، أو إحداث التوازن في هذا المجال على أقل تقدير.

وقال وزير الأوقاف: "تناقشت مع أحد المتخصصين حول تجربة إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وشاهدتها، ووجدت أنها لا تحتوي أي أخطاء دينية، وقيمتها وحصلت على درجة 8 من 10%".

وتابع وزير الأوقاف: "وجدت أن مقدمة الخطبة عن طريق الذكاء الاصطناعي نمطية تخدم فكرة معينة، واحتوت على بعض الصفات التي اكتسبت معنى لا يليق بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رغم أنها ليس فيها شيء، إلا أنها لو قيلت في الخطبة ربما يتم تفسيرها تفسيرا خاطئا".

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سوق مصراوى

مؤتمر صحفي خطبة الجمعة الذكاء الاصطناعي وزير الأوقاف

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