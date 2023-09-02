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تخفيضات كبيرة.. التموين تطرح حلوى المولد النبوي بأسعار تبدأ من 85 جنيها

12:23 م السبت 02 سبتمبر 2023
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    حلوى المولد النبوي
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    حلوى المولد النبوي
  • عرض 5 صورة
    حلوى المولد النبوي
  • عرض 5 صورة
    حلوى المولد النبوي
  • عرض 5 صورة
    حلوى المولد النبوي
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كتب- محمد سامي:

أعلن اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح حلوى المولد في المنافذ التابعة له بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق.

وأوضح البديوي، أنه سيتم طرح علب بأوزان تتراوح من كجم إلى 5 كجم وبأسعار تبدأ من 85 جنيها للكيلو حسب مكونات العلبة من خلال مصنع فينوس.

وأضاف أنه تم تطوير مصنع "فينوس" للحلويات والعصائر التابع للشركة ضمن خطة تطويرية شاملة للمصنع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليون جنيه وأن المرحلة الأولى بتكلفة 13.8 مليون جنيه تضمنت تطوير خطوط إنتاج العصائر والمربى، لتزيد الطاقة من 800 إلى 1000 طن لتبلغ حاليا 2500 طن سنويا.

ولفت إلى أنه من المستهدف الوصول بطاقة 3000 طن سنويا، كما أن المرحلة الثانية من الخطة بتكلفة 30 مليون جنيه لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من الحلاوة الطحينة لتبلغ 4000 طن سنويا، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تطوير خطوط إنتاج البسكويت لتتضمن أنواعا مختلفة بتكلفة 6.2 مليون جنيه.

وعلى جانب آخر، تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات التموين من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما وفرت الوزارة اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى. ​

سوق مصراوى

حلوى المولد النبوي التموين اللواء عصام البديوي وزارة التموين

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