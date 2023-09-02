بقدرة 120 ميجا/فولت.. بدء تشغيل محطة كهرباء بدر 3 تجريبيًّا قريبًا -تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء 3، وسيتم التشغيل التجريبي للمحطة خلال أيام؛ استكمالاً لخطة الجهاز لتوفير القدرة الكهربائية، نتيجة التوسع العمراني وزيادة نسبة الإشغال بمدينة بدر.

وتفقد مندور مكونات محطة كهرباء بدر 3، يرافقه فريق عمل من شركة نقل الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء، لإجراء الاختبارات اللازمة لتشغيل المحطة؛ حيث أفادوا أنه من المتوقع التشغيل وإطلاق الجهد على المحطة قريبًا.

جدير بالذكر أن المحطة التي يقوم الجهاز بتنفيذها تبلغ قدرتها 120 ميجا/فولت/أمبير، وستخدم الحي الثالث وجزءًا من الحيَّيَن الرابع والثاني وأراضي شمال المدينة، مما يؤدى إلى تخفيف الضغوط على محطتي بدر 1، وبدر 2.

وشهد المهندس عمار مندور، اصطفاف معدات لعملية النظافة الخاصة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقي لشركة التعمير، بحضور المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز ومديري الإدارات ومديري الشركة، للبدء في تنفيذ أعمال النظافة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقي ومجاورات (54- 104- 155) عمارة، طبقاً لكراسة المواصفات الخاصة بجهاز تنظيم المخلفات البلدية، استمراراً للجهود المبذولة في حركة التنمية بالمدينة.

وقام جهاز مدينة بدر بفحص المعدات والتأكد من مطابقتها كراسة الشروط، مؤكداً على مسؤولي الشركة ضرورة العمل فوراً على النظافة التامة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقي، وتعهدت الشركة بالنظافة المرجوة خلال فترة قصيرة جداً، وسيتم توزيع صناديق القمامة الجديدة لكل مجاورات الحي، وستتم المتابعة اليومية للوصول بنظافة الحي إلى المستوى المأمول، وتم مراعاة زيادة المعدات والعمالة بجميع المشروعات الخاصة بأعمال النظافة الجديدة بالمدينة.