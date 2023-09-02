وزير الأوقاف: رعاية الرئيس لمؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية" دعم كبير للفكر الوسطي

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- محمود بكار:

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، اجتماعًا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمقر المجلس بجاردن سيتي.

ووجه وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي سيعقد في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023، تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، مؤكدًا أن هذه الرعاية دعم كبير للفكر الوسطي على المستوى الدولي.

وأكد وزير الأوقاف أن الذكاء الاصطناعي ضرورة ويجب توظيفه في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية جمعاء، وهو جزء هام من مستقبل صناعة الأمم، ويناقش العديد من الرؤى الإعلامية.

ويتناول مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

من جانبه، أكد الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة أمين عام رابطة الجامعات، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأوقاف المصرية سباقة دائمًا في قضايا الحداثة والتجديد، وإعداد الأئمة علميًّا ومهاريًّا وثقافيًّا يشهد تطورًا عظيمًا غير مسبوق بالأوقاف .

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