إعلان

BBC

دون زيادة في الأسعار.. انتظام صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر

11:48 ص السبت 02 سبتمبر 2023

السلع التموينية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

انتظمت عملية صرف السلع التموينية للمواطنين في ثاني أيام شهر سبتمبر مع بداية وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من أمس الجمعة أول الشهر.

ويتم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر بدون زيادة في الأسعار مع توافر جميع السلع على البطاقة ومنها الأرز بـ12:60 جنيه للكيلو.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وقامت الوزارة بتوفير اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.​

سوق مصراوى

السلع التموينية صرف السلع التموينية التموين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تنمية وإعمار سيناء.. سويلم: تنفيذ 473 منشأ للحماية من السيول بشمال وجنوب سيناء -صور
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

-السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات من الثلاثاء المقبل