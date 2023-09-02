لكسر هيمنة الدولار.. برلماني يطالب الحكومة بتفعيل وحدة البركيس للتعاون مع دول التجمع

كتب- سامح سيد:

وصف الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإنشاء وحدة "بريكس" بالمجلس، بالتاريخي والمهم، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذه الوحدة لمتابعة التعاون مع تجمع البركيس، والتي تضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وقال سليم، في بيان له اليوم السبت، إن هذا يعكس حرص واهتمام مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق أقصى استفادة من الانضمام إلى تجمع "بريكس" على المستوى الاقتصادي والتجاري والتنموي، مؤكدًا أن هذا الانضمام سيتيح لمصر فرصًا اقتصادية متنوعة، تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد النائب تأييده التام لرؤية تجمع البريكس لتحويل التجارة إلى عملات بديلة؛ سواء أكانت وطنية أم إنشاء عملة مشتركة، لكسر هيمنة الدولار على العمليات التجارية في العالم، وهو ما تحتاج إليه مصر لتخفيف الضغط على الدولار من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مؤكداً ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية بـالجنيه المصري، في ظل أزمة الدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

وهذا سيؤدى إلى مواجهة الهيمنة العالمية الاقتصادية وسيطرة بعض الدول الكبرى وتحكمها في الاقتصاد العالمي.

وكشف سليم أن تقليل الطلب على الدولار في مصر سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وإنعاش الاقتصاد المصري وجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الأجنبية لمصر من خلال التعاون في ما بين مصر ودول تجمع البركيس، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تفعيل وحدة البركيس بمجلس الوزراء من خلال تحديد صلاحياتها ومهامها ودورها في التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي والزراعي والسياحي مع الدول الأعضاء في تجمع البريكس.