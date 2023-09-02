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السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات من الثلاثاء المقبل

11:31 ص السبت 02 سبتمبر 2023

سكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم السبت، تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 23 ثالثة تهوية (القاهرة / الإسكندرية) ليقوم الساعة 04:30 مساءً بدلا من الساعة 05:20 مساءً، وتعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف (القاهرة / الإسكندرية) ليقوم الساعة 06:00 مساءً بدلا من الساعة 07:10 مساءً.

كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية) ليقوم الساعة 07:10 مساءً بدلا من الساعة 06:00 مساءً، وتعديل ميعاد قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة (المنصورة / الإسكندرية) ليقوم الساعة 07:15 مساءً بدلا من الساعة 07:05 مساءً، وتعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف (الإسكندرية / الأقصر) ليقوم الساعة 10:15 مساءً بدلا من الساعة 10:25 مساءً.

ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام (962 – 3011) طبقا للجداول المرفقة.

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سوق مصراوى

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