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"الريف المصري": نستهدف إنهاء وضع اليد على أراضي المشروع بالكامل

11:29 ص السبت 02 سبتمبر 2023
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    اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب
  • عرض 8 صورة
    اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب
  • عرض 8 صورة
    اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب
  • عرض 8 صورة
    اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب
  • عرض 8 صورة
    اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب
  • عرض 8 صورة
    اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب
  • عرض 8 صورة
    اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب
  • عرض 8 صورة
    اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب
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كتب- أحمد مسعد:

أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن الشركة انتهت مؤخرا من تسويات وإنهاء نزاعات مع عدد كبير من واضعي اليد، بالإضافة إلى إتمام المزيد من التعاقدات الجديدة التي تم توقيعها على مدار الشهور الماضية.

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب، في بيان اليوم السبت، أن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعي اليد على أراضي "الريف المصري الجديد" تتم وفقا للتواريخ والضوابط التي أعلنتها الشركة، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضي المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على حقوقهم القانونية.

وتقوم شركة تنمية الريف المصري الجديد حاليا بتنفيذ أعمال شق وتمهيد 500 كم طرق ومدقات بأراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان في منطقة غرب المنيا.

ويأتي ذلك بناءً على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات في مختلف أراضي الريف المصري الجديد.​

سوق مصراوى

تنمية الريف المصري اللواء عمرو عبد الوهاب الريف المصري الجديد

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