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BBC

أول تعليق من رئيس «القاهرة للكهرباء» على حريق محطة شمال الجيزة

11:25 ص السبت 02 سبتمبر 2023

الحريق

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كتب- محمد صلاح:

قال المهندس طارق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، إن الحريق الذي وقع قبل ساعات بمحطة شمال الجيزة بسيط للغاية ولم يتسبب في أي خسائر بشرية أو إصابات على الإطلاق.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت: لم تحدث خسائر نتيجة أن الوحدة ثابتة وتخضع لعملية صيانة حاليا.

وأكد عبد الحميد، أن الحريق حدث نتيجة انفجار "فاظا" بالمحول الثابت التابع للوحدة التي تقوم الشركة بصيانتها حاليا، مشيرا إلى أن المحطة تعمل بسلامة ولا توجد أي أضرار جسيمة.​

سوق مصراوى

الحريق المهندس طارق عبد الحميد محطة شمال الجيزة

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