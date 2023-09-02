مياه القاهرة: جار ضخ المياه لمصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مللي أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوي، وتم الفتح وجار ضخ المياه.

وكانت قطعت الشركة المياه عن مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس من الساعة 10 مساء أمس الجمعة وحتى الساعة 10 من صباح اليوم السبت.



وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل، إنه تم الدفع بكل المعدات والفنيين والمهندسين لإنهاء الأعمال في الموعد المحدد، تحت إشراف ومتابعة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



وعبرت الشركة عن أسفها عن انقطاع المياه لظروف قهرية خارجة عن إرادتها.