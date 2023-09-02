قصور الثقافة تطلق فعاليات ابدأ حلمك السينمائية بقصر ثقافة بورسعيد.. اليوم



كتب- محمد شاكر

يشهد قصر ثقافة بورسعيد، انطلاق فعاليات ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك"، التي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 2 حتى 15 سبتمبر المقبل.

الورشة تخصصية في مجالات فنون السينما مثل السيناريو، الإخراج، التصوير، والمونتاج، والإنتاج، والهندسة الصوتية، مدخل فيلم التسجيلي، مدخل للرسوم المتحركة، ومدخل لموسيقى الافلام، ليتمكن الدارسون من التعمق في الدراسة بجوانبها كافة.

يأتي المشروع بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين منهم: أشرف محمد، د.أشرف راجح، المخرج اشرف فايق المخرج أحمد رشوان، المخرج فخر الدين نجيدة، المخرج عادل عوض، د. ضياء الدين جابر، مدير التصوير د. حسين بكر، السيناريست عصام حلمي، المونتير حسام المحفوظي.

ورشة ابدأ حلمك السينما بين يديك تقام بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وتم تقديمها فى عدد من القصور منها قصر ثقافة الأنفوشي، قصر ثقافة الغردقة، مكتبة البحر الأعظم بالقاهرة، وقصر ثقافة المنصورة.