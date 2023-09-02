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"القراءة السريعة".. تعرف على أنواعها وأهدافها فى مكتبة مصر الجديدة

04:00 ص السبت 02 سبتمبر 2023

مكتبة مصر الجديدة

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كتب- محمد شاكر:
تنظم مكتبة مصر الجديدة فى الخامسة من مساء اليوم السبت، ندوة تعريفية عن برنامج القراءة السريعة المبنية على تنشيط وتوازن شقى المخ، والتى تهدف إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من العلم وفي أقصر وقت.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة: تأتي الندوة في إطار استراتيجية الجمعية لمواكبة العالم المتطوّر والمتسارع بطبيعته، فالعلوم تتجدّد كلّ يوم وعلى القارئ إتقان هذه المهارة ليواكب العالم وينهل من علمه الواسع والمتجدد.

يحاضر في الندوة ريم مبروك حلمى، مدربة القراءة السريعة التى أكدت أن القراءة السريعة هى مهارة يتم اكتسابها من خلال بعض الأساليب التى تزيد من سرعة قراءة الإنسان لنص من النصوص الكبيرة أو الصغيرة مع إحراز الفهم لها فى الوقت ذاته ، وأن القراءة السريعة تعمل على زيادة حب القراءة لدى الأشخاص من خلال السرعة وزيادة معدل قرائتهم للكتب في السنة الواحدة.

ويوجد 5 أنواع القراءة السريعة، كل نوع من القراءات الخمس له هدف ومصدر واستراتيجية خاصة به: قراءة التمشيط، قراءة التصفح، قراءة الانتقاء، قراءة النصوص الوظيفية، القراءة على الانترنت.

ومن أشهر القراء للقراءة السريعة جون أف كينيدي، الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية، ولد عام (1917)، بدأ عادياً في القراءة، حيث كان يقرأ (284) كلمة في الدقيقة، تم طور سرعته في القراءة لتصل إلى (1000) كلمة في الدقيقة، وفيما بعد أصبح سرعته في القراءة (1200) كلمة في الدقيقة. وكان أسرع القراء في أمريكا في ذلك الوقت، وكان يقرأ الكتاب كاملاً قبل وجبة الإفطار، وقرأ شرح الدستور الأمريكي في ليلة واحدة.

سوق مصراوى

مكتبة مصر الجديدة القراءة السريعة نبيل حلمى

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