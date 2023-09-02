الطيران الاقتصادي ضرورة لهذا السب.. "الغرفة السياحية" تكشف آليات قياس أعداد السائحين



كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، إنه يتم قياس أعداد السائحين في مصر بـ آليات محددة، وأن هذا الموسم حتى الآن يُعد مميزاً من ناحية عدد السياح في كل الأنحاء في الجمهورية.

وأضاف "هزاع" لـ "مصراوي"، أن السياحة صناعة دائمة سيكون لها إفادة كبيرة في الاقتصاد المصري، وأي شخص يحصل على تأشيرة دخول بـ السنة إلى مصر سواء المنافذ البرية وغيرها من المنافذ الرسمية يُحسب سائحاً، وهناك من يأتي من فلسطين أو القدس ويحصل على تأشيرة دخول، أو أشخاص جاءت لقضاء سياحة اليوم الواحد ودخلت القاهرة لرؤية المزارات السياحية، فكل أولئك الأشخاص يتم اعتبارهم سائحين.

وأوضح عضو الغرفة السياحية، أنه حال نزول السائح المطار كـ "ترانزيت" وأخذه تأشيرة للبقاء حتى يومين أو 6 أيام أو أي مدة يعتبر في هذه الحالة سائحاً، وفي حال وجود مجموعة سياحية 100 واحد لمدة 10 أيام عند شركة معينة، كل شخص من الـ100 يعتبر استمر 10 ليالي سياحية، ما يعني استمرارهم 1000 ليلة سياحية خلال الأرقام.

وأكد "هزاع"، أن أي سائح أجنبي يدخل مصر في عام 2023، يحصل على تأشيرة ويحسب سائح مقيم بالبلد سواء استمر شهر أو إثنين.

وشدد على ضرورة دخول استثمار القطاع الخاص في الطيران الاقتصادي أو الموفر، وفتح آفاق للطيران مع دول أخري، لأننا نعتمد على الطيران المنتظم لبعض الدول، لزيادة عدد السائحين في مصر وتنشيطها.