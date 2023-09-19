"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة عالمية لشراء القمح
كتب- محمد سامي:
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الشحن من 1 إلى 15 نوفمبر 2023.
وأضافت أن أسعار العروض FOB تقدم على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
ولفتت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدا الأربعاء.
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