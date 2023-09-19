نجوم الكرة والفن وشخصيات عامة في عزاء تيسير الهواري
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تصوير - هاني رجب:
شهد عزاء الحاج تيسير الهواري، عضو لجنة الحكماء بالنادي الأهلي، والمنعقد مساء اليوم الثلاثاء، حضور عدد من الشخصيات والعامة ونجوم الفن والكرة.
شارك في العزاء: رجل الأعمال صلاح دياب، وسيف زاهر وموسى مصطفى موسى وهانى شكري وممدوح عباس، وهانى أبو ريدة، والفنانة إيناس الدغيدي وشيرين رضا.
كما قدم واجب العزاء المحامي خالد أبو بكر، والعامري فاروق عضو مجلس إدارة الأهلي، وعدلي القيعي، وجمال علام، وياسر ريان.
ولمع اسم تيسير الهواري كرئيس للجنة الحكماء بالنادي الأهلي، كما كان أحد أهم الداعمين للكوادر في انتخابات النادي 2014، وأسس أيضًا تيسير الهواري ناديًا رياضيًا باسم شركته "المعدنية"، وتحول بعدها إلى "جولدي" بعد شرائه لرجل الأعمال أحمد بهجت.
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