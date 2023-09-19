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ظهور لافت لنجلي أشرف مروان وحسين سالم في عزاء تيسير الهواري (صور)

09:27 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
  • عرض 10 صورة
    عزاء تيسير الهواري
  • عرض 10 صورة
    عزاء تيسير الهواري
  • عرض 10 صورة
    عزاء تيسير الهواري
  • عرض 10 صورة
    عزاء تيسير الهواري
  • عرض 10 صورة
    عزاء تيسير الهواري
  • عرض 10 صورة
    عزاء تيسير الهواري
  • عرض 10 صورة
    عزاء تيسير الهواري
  • عرض 10 صورة
    عزاء تيسير الهواري
  • عرض 10 صورة
    عزاء تيسير الهواري
  • عرض 10 صورة
    عزاء تيسير الهواري
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تصوير - هاني رجب:

شهد عزاء الحاج تيسير الهواري، عضو لجنة الحكماء بالنادي الأهلي، والمنعقد مساء اليوم الثلاثاء، حضور رجل الأعمال خالد حسين سالم، رجل الأعمال الراحل حسين سالم، إضافة لعمر أشرف مروان نجل الراحل أشرف مروان.

كما شارك في تقديم واجب العزاء عدد كبير من كبار الشخصيات العامة والرياضية، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وعدد من الأسماء البارزة في الوسط الرياضي في مصر.

حضر العزاء أيضا ربيع ياسين، أحمد مجاهد، خالد العوضي، عدلي القيعي، عماد الدين حسين، ممدوح عباس، سيف زاهر، جمال علام، ياسر ريان.

ولمع اسم تيسير الهواري كرئيس للجنة الحكماء بالنادي الأهلي، كما كان أحد أهم الداعمين للكوادر في انتخابات النادي 2014، وأسس أيضًا تيسير الهواري ناديًا رياضيًا باسم شركته "المعدنية"، وتحول بعدها إلى "جولدي" بعد شرائه لرجل الأعمال أحمد بهجت.

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عزاء تيسير الهواري رجل الأعمال خالد حسين سالم عمر أشرف مروان رئيس لجنة الحكماء بالنادي الأهلي

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