إعلان

BBC

"الزراعة": قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بشمال سيناء

12:55 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
  • عرض 4 صورة
    قافلة بيطرية مجانية
  • عرض 4 صورة
    قافلة بيطرية مجانية
  • عرض 4 صورة
    قافلة بيطرية مجانية
  • عرض 4 صورة
    قافلة بيطرية مجانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

العريش- أ ش أ:

كتب- أحمد السعداوي:

انطلقت، اليوم الثلاثاء، قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في محافظة شمال سيناء، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقد حرص محافظ شمال سيناء عبد الفضيل شوشة، على استقبال أعضاء القافلة في أول يوم عمل للقافلة، وتقديم الشكر لوزير الزراعة على استجابته السريعة لاحتياجات مزارعي المحافظة.

من جهته، قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة تستمر لمدة ثلاثة أيام تقدم خلالها الكشف والعلاج والتحصين والتلقيح المجاني لجميع الحيوانات، كما تقدم القافلة - عن طريق العيادة المتنقلة - الخدمات البيطرية إلى التجمعات الحيوانية لدى أهالي شمال سيناء، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف أنه تشارك في القافلة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

سوق مصراوى

قافلة بيطرية علاج مواشي صغار المربين شمال سيناء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان تطوير منظومة المخلفات الصلبة ببورسعيد
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

سد النهضة.. عباس شراقي يكشف أول ضرر بعد تخزين إثيوبيا 12 مليار متر مكعب مياه