"الزراعة": قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بشمال سيناء
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
العريش- أ ش أ:
كتب- أحمد السعداوي:
انطلقت، اليوم الثلاثاء، قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في محافظة شمال سيناء، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقد حرص محافظ شمال سيناء عبد الفضيل شوشة، على استقبال أعضاء القافلة في أول يوم عمل للقافلة، وتقديم الشكر لوزير الزراعة على استجابته السريعة لاحتياجات مزارعي المحافظة.
من جهته، قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة تستمر لمدة ثلاثة أيام تقدم خلالها الكشف والعلاج والتحصين والتلقيح المجاني لجميع الحيوانات، كما تقدم القافلة - عن طريق العيادة المتنقلة - الخدمات البيطرية إلى التجمعات الحيوانية لدى أهالي شمال سيناء، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة".
وأضاف أنه تشارك في القافلة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
سوق مصراوى
-
أفضل إير فراير لطعام صحي بدون دهونتفاصيل
-
أفضل وأقوى مبيدات حشرية للقضاء على النمل والصراصير نهائياًتفاصيل
-
تخفيضات العودة للمدارس.. أرخص موبايل تاتش في مصرتفاصيل
-
أقوى خلاط كهربائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 465 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 39 جنيها.. أسعار أدوات التجميل الأساسية بجودة مناسبةتفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: