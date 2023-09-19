5 مستندات للتقديم.. سعر عداد الكهرباء الكارت 2023

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، حسبما كشف قسم الاشتراكات في الشؤون التجارية بهندسة كهرباء بدر، بقطاع السادات عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"؛ للحد من سرقة التيار الكهربائي، وتفاديًا لأخطاء الفواتير.

وجاء سعر عداد الكهرباء الكارت 2023 ووفقًا للشركة القابضة لكهرباء مصر، كما يلي:

1- سجل سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، الأحادي للشقة 1050 جنيهًا، إضافة إلى 100 جنيه شحن بداخل الكارت، وعلى المتقدم دفع قيمة 285 جنيهًا للضريبة والرسوم.

2- سجل عداد الكهرباء 2023، الثنائي للشقة، مبلغ 1700 جنيه مع ضريبة بقيمة 285 جنيهًا، وشحن الكارت بـ100 جنيه.

3- سجل الكارت المحول 1935 جنيهًا، داخل شحن بـ100 جنيه، ودفع ضريبة لتشمل 285 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكارت 2023

1- صورة من البطاقة الشخصية.

2- صورة معتمدة من ملكية الشقة أو المنزل أو الوحدة التجارية.

3- صورة من مقايسات العداد، ومعها الموافقة من الحي أنّ هذه الوحدة قانونية.

4- الملف الضريبي حالة أن الوحدة تجارية.

5- صورة من فاتورة الكهرباء أو إيصال الكهرباء أو المياه.