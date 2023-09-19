بالفيديو.. داعية إسلامي: عمل الزوجة لاكونت فيك لمعرفة علاقات زوجها حرام شرعا

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور أسامة قابيل، الداعية الإسلامي، ومن علماء الأزهر الشريف، إنه في ذكرى مولد سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم-، علينا أن نهتدى بخلقه الكريم، ونترك الأخلاق السيئة من حياتنا، حتى تستقيم مجتمعاتنا.

وأضاف قابيل، خلال حواره ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أنه من يحب سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم-، عليه أن يقف مع نفسه، ويصلح من خلقه، مشيرًا على الناس التي تسجل مكالمات، والناس التي تفتح مكبر الصوت في جلسة ليسمع شخص اخر من دون استئذان الطرف الآخر، كل هذه تصرفات حرام شرعا وتسجيل المكالمات مجرم قانونا.

وأوضح العالم الأزهري الناس التي تقوم بالتجسس ومعرفة تفاصيل الناس، والزوجة أو الشخص الذي يقوم بعمل اكونت فيك لاختبار اخلاق زوجته او زوجها او زوجته، هذا حرام شرعا ويخرب البيوت، لماذا تقومي بعمل اكونت زائف لاختبار أخلاق زوجك، ده باب شك وشيطان يفتح ويخرب البيوت، حتى لو حد هترتبط به الاختبار لا يكون بهذه الطريقة.

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