وصل لـ 35 جنيهًا.. "الزراعة" تحدد موعد تراجع سعر البصل في الأسواق

كتب- أحمد مسعد:

واصلت أسعار البصل ارتفاعها في الأسواق، حيث سجل في سوق الجملة من 18 إلى 19 جنيها للكيلو، إلا أن تسعيرة في الأسواق ما بين 25 إلى 35 جنيهًا حسب المنطقة.

وقال الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم البصل بمركز البحوث الزراعية، إن مصر تتميز بالعديد من الأصناف، والتي بدأت زراعتها منذ أسبوع ومستمرة حتى منتصف سبتمبر؛ وهو ما يطلق عليه "عروة أكتوبر".

وأضاف "مبروك"، لمصراوي، أن العروة ستؤدي إلى انخفاض السعر بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي و فائض للتصدير.

وأشار إلى أن سياسة العرض والطلب، تجعل العديد من المحاصيل يتباين سعرها من وقت لآخر، موضحًا أن المساحة المزروعة بالبصل بلغت نحو 195 ألف فدان؛ بإجمالي إنتاج 2.9 مليون طن تكفي للاستهلاك المحلي وتحقيق فائض تصديري.

وقال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أسباب ارتفاع أسعار البصل الجنونية هذا العام يرجع إلى تدني مساحات الزراعة؛ نتيجة انخفاض أسعارها بالأعوام السابقة وعزوف الفلاحين عن زراعته.

وأضاف لمصراوي، أنه يجب أن تمتلك مصر خريطة زراعية من ناحية الإنتاج والاستهلاك؛ لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية.

ولفت إلى أن الشعبة قررت وقف تصدير البصل لفترة مؤقتة؛ لضبط حركة الأسعار الخاصة بالبصل بالأسواق، وعند عودة الموسم واستقراره سيعود تصديره مجددًا.

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار البصل ارتفعت في الأسواق خلال الفترة الماضية، بسبب نقص الكميات المعروضة في الأسواق، وذلك على أثر انخفاض المساحات المزروعة بصل خلال الموسم السابق.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار البصل في الأسواق سيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، مع بدء طرح إنتاجية محصول البصل في عروة شهر أكتوبر المقبل.