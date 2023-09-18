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الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بإنجازها في مجال الفضاء

09:01 م الإثنين 18 سبتمبر 2023

زيارة الرئيس السيسي للإمارات

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كتب- محمد سامي:
تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

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الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجال الفضاء الإمارات محمد بن زايد

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