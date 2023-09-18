برلماني يثمن تقدير اليابان لجهود شيخ الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس عبدالسلام خضراوي عضو مجلس النواب، بتقدير اليابان لجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

معتبراً أن اعلان السفير أوكا هيروشي سفير اليابان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مصر العربية، عن تقدير ‏اليابان وعميق احترامها لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بمثابة أكبر تقدير للأزهر الشريف وإمامه الأكبر ولجهوده الرامية إلى ‏تعزيز الحوار بين الأديان وتقديم ‏رسالة التسامح التي يبعثها فضيلته إلى العالم من المكان الأكثر احترامًا ‏بين المجتمع الإسلامي.‏

كما اعتبر البرلماني، فى بيان، الرسالة المكتوبة التى بعث بها السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مصر العربية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والتى قال فيها" من المؤكد ‏أنَّ رسالتكم وجهودكم تلقى ‏تقدير المجتمع الإنساني الأوسع نطاقًا بوصفها رسالة تحقق السلام والتعايش ‏المتناغم بين مختلف الشعوب ‏العالم وتأكيده على حرص اليابان على تعزيز التعاون في الأيام المقبلة مع الأزهر بطريقة ملموسة بما في ذلك ‏تبادل الطلاب والمنح الدراسية ‏وكذلك تعزيز تعليم اللغة العربية " بمثابة تقدير عالمى كبير للأزهر الشريف وسالته العالمية.

وقال المهندس عبدالسلام خضراوي: إن الأزهر الشريف أصبح له دوره الكبير والمهم إقليميًا وعربياً وافريقياً واسلامياً ودولياً ‏موجهاً تحية قلبية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على جهوده الكبيرة فى خدمة القضايا الاسلامية ونشر مفاهيم الدين الاسلامى الحنيف ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وكان سفير اليابان قد تقدم فى رسالته بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر على ما حظي به من اهتمام ‏وتقدير خلال لقائهما بمشيخة الأزهر الشهر الماضي، وأنَّ اللقاء كان «مناقشة مثمرة للغاية تناولت العديد ‏من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرصة طيبة لمشاركة فكر فضيلة شيخ الأزهر ووقته الثمين». ‏معربًا عن تطلعه لمقابلة أخرى في المستقبل القريب.‏