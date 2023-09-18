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جثث الكائنات الفضائية بالمكسيك.. خبير فلكي: مجرد بقايا أطفال يعانون من تشوهات خلقية

07:44 م الإثنين 18 سبتمبر 2023

الكائنات الفضائية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عن حقيقة حقيقة جثث المخلوقات الفضائية التي عرضت موخراً في المكسيك.

وقال أبوزاهرة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه بتاريخ 13 سبتمبر 2023، قدم الصحفي المكسيكي خايمي موسان المعروف بهوسه "بالأجسام الطائرة المجهولة" عينتين محنطتين إلى الكونجرس المكسيكي مدعيًا أنها بقايا كائنات فضائية تم العثور عليها في كوسكو في البيرو ويقال أن عمرها 1000 سنة.

وأضاف: "أدعى خايمي موسان أن العينات تمت دراستها من قبل علماء في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة الذين وجدوا أن أكثر من 30٪ من الحمض النووي للجثتين "غير معروف" ومع ذلك نفت الجامعة أي مشاركة في الدراسة وقال خبراء إن الجثتين تبدو مشابهة جداً للبشر.

وأكد رئيس الجمعية الفلكية، أنه لا يوجد دليل علمي يدعم وجود كائنات فضائية، مشيرًا إلى أن خايمي موسان له تاريخ طويل في تقديم إدعاءات غير حقيقية عن الأجسام الطائرة المجهولة.

وتابع: "التفسير الأكثر ترجيحاً للجثتين هو أنها بقايا لأطفال بشر يعانون من تشوهات خلقية أما ادعاءات خايمي موسان غير مدعومة علميًا".

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