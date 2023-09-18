حدث في 8 ساعات|السيسي يتوجه إلى الإمارات.. واستشهاد وإصابة 9 أفراد من قوات الجيش بانقلاب ناقلة ذخائر

كتب- عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات، وكشف المتحدث العسكري تفاصيل حادثة انقلاب ناقلة عسكرية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 أفراد في انقلاب مفاجئ لناقلة ذخائر بمنطقة الروبيكي

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ مما أدى إلى استشهاد وإصابة (9) من الضباط والدرجات الأخرى.

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تقسيمها لعدة مناطق.. "الأعلى للتخطيط" يوافق على مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

استعرضت الدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، المُخطط النهائي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، خلال اجتماع يضم عدد من الوزراء.

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أخطر إرهابي عرفته مصر.. نائب رئيس أمن الدولة الأسبق يكشف التفاصيل

قال الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن شكري مصطفى هو أخطر إرهابي وجد في مصر

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معلومات الوزراء": مصر في المرتبة الرابعة عالمياً في تصدير الأدوية العشبية لعام 2022

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قيمة الصادرات المصرية من الأدوية العشبية بلغت عام 2022 حوالي 168.7 مليون دولار، مقارنة بنحو 111.3 مليون دولار عام 2018 بمعدل نمو بلغ نحو 51.6%، وفي المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الأدوية العشبية نحو 8.4 مليون دولار عام 2022.

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مدبولي: تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدفع عجلة الاستثمار بالمشروعات الصناعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

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الرئيس السيسي يتوجه اليوم للإمارات.. ويلتقي الشيخ محمد بن زايد

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في زيارة يلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد، آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

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تنسيق الأزهر 2024.. موعد التحويلات للمستجدين وتسجيل الرغبات للمتخلفين

قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم فتح باب التحويل الإلكتروني للطلاب المستجدين بين كليات القاهرة والأقاليم بدءا من الأربعاء 20 سبتمبر، وحتى مساء الجمعة المقبلة.

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