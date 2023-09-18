"اقتصادية النواب": خريطة الاستثمار الصناعي كلمة السر في تعميق القطاعات الصناعية

كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بملف الاستثمار يستوجب عدد من الإجراءات على الأرض لتشجيع المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "هندي"، أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك توجيهات وقرارات طوال الوقت لتقليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، والعمل وفقًا للأطر الحديثة في هذا الملف الحيوي، بداية من الميكنة والرقمنة والتكنولوجيا في مختلف تفاصيل الملف، وذلك لمواكبة التغيرات والجديدة والدول المحيطة والمجاورة بشأن التخصيص والترخيص واليات العرض.

وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، على أن خريطة الاستثمار الصناعي عليها دور كبير فى جلب الاستثمارات وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة وأنها تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تحديث الخريطة بشكل دوري، خاصة وأن مصر تشهد يوميًا فرص استثمارية جديدة ومن ثم يجب أن تواكب الخريطة هذه التغيرات، لتجميع الفرص الاستثمارية فى كل محافظات مصر، فى شكل تفاعلى عبر الموقع إلاليكتروني عن أماكن الاستثمار بالمحافظات لربط ما يسمى سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية.