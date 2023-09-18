إعلان

BBC

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

06:58 م الإثنين 18 سبتمبر 2023

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد سامي:
وصلت إلى ميناء بورسودان بدولة السودان سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية من ميناء سفاجا بقاعدة البحر الأحمر البحرية محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وجامعة الدول العربية، وجمعية الهلال المصري، والسفارة السودانية بمصر، وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر إحتياجاً بدولة السودان الشقيق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين.

من جانبهم أعرب المسئولون، عن تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السودانى الشقيق.

يأتي ذلك إنطلاقاً من الدور المصرى الفاعل تجاه الأشقاء ، وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات.

سوق مصراوى

سفينة مساعدات السودان مصر البحرية المصرية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| "مافيش هدم للبيوت".. ملامح قانون التصالح الجديد وموعد مناقشته في البرلمان