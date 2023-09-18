القائد العام للقوات المسلحة يلتقى وزير دفاع المجر
كتب- محمد سامي:
التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالسيد كريشتوف سالوى بوبروفنيسكى وزير دفاع المجر والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.
تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.
وأعرب القائد العام للقوات المسلحة، عن تطلعه لتعزيز العلاقات العسكرية مع دولة المجر في ظل ما تشهده العلاقات المصرية المجرية من تطور خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك مستقبلياً.
من جانبه أكد وزير الدفاع المجري، حرص بلاده على دعم سبل التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات.
حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير المجري والملحق العسكري لدولة المجر بالقاهرة.
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