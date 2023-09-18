"الرقابة الصحية": اعتماد مستشفيات ووحدات صحية في 5 محافظات

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، التي عقدت اليوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر.

ووافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:

- وحدة طب الأسرة بالزريقات بحري بالأقصر

- وحدة طب الاسرة بالقرايا بالأقصر

- وحدة طب أسرة عين غصين بالاسماعيلية

- مركز اليوسف للأشعة بمحافظة السويس

- مركز العيون الدولي بالجيزة

وفي ذات السياق، قررت اللجنة العليا للاعتماد بالهيئة منح شهادة تسجيل لكل من:

- مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء

- مركز طب أسرة المزينة في نويبع بجنوب سيناء

- مركز طب أسرة أبو زنيمة بجنوب سيناء

- مركز طب أسرة راس سدر بجنوب سيناء

- وحدة طب أسرة الأمل بالسويس

- وحدة طب أسرة المحروسة بالسويس

- وحدة طب أسرة الاسباعية بجنوب سيناء

- وحدة طب أسرة أبو صويرة بجنوب سيناء

وقال رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إن نظام الإحالة من أهم مقومات استقامة النظام الصحي للجمهورية الجديدة حيث يحد من ازدحام المستشفيات من خلال التوجيه الصحيح للمريض مؤكدا أهمية دور طب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تقدم أكثر من ٧٠% من الخدمات الصحية للمنتفعين.

وأضاف أن الحصول على اعتماد "جهار" وفقاً لمعايير الجودة هو بوابة الدخول الى التأمين الشامل التي تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق أقصى درجات الأمان الصحي من خلال ضمان استدامة جودة جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن المصري.

وأكد طه أهمية الشراكة التامة بين جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الحكومي والأهلي والخاص في تقديم خدمات ذات جودة عالمية من خلال المشروع الوطني للتغطية الصحية الشاملة.

وأشار إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).