أخطر إرهابي عرفته مصر.. نائب رئيس أمن الدولة الأسبق يكشف التفاصيل
كتب- إسلام لطفي:
قال الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن شكري مصطفى هو أخطر إرهابي وجد في مصر.
وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن شكري مصطفى هو الذي وضع البذرة الأولى للتنظيمات الإرهابية وأوَّل من كفَّر المخالفين له، موضحًا أنه من ذلك الحين كُوِّنت جماعات وتنظيمات كثيرة تكفِّر الآخرين حتى وصل الأمر إلى المسلمين أيضًا.
وأشار إلى أن هناك صراعات داخل التنظيمات الإرهابية على الزعامة، حيث كل منهم يريد أن يكون هو الزعيم والقائد والمرجع وبالتالي تعددت الصراعات ما بين مجموعات وتنظيمات إرهابية بعضها البعض.
ولفت إلى أنه حتى الآن لا يوجد استراتيجية مبنية على أسس علمية لكيفية القيام بواجب محدد من مؤسسات لتصحيح المفاهيم المنحرفة التي تؤدي إلى تكفير الآخرين.
وشدد على ضرورة تعاون الأزهر مع كثير من المنظمات العلمية لدراسة كيفية تصحيح الفكر التكفيري على وجه التحديد.
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