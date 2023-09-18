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اتحاد عمال مصر يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية أخرى

04:53 م الإثنين 18 سبتمبر 2023

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

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كتب-محمد أبو بكر:

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية أخرى.

وجاء البيان، في إطار الدور المهم والحيوي الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة.

وتقدم الاتحاد العام وأعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم مناشدته للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.

وأضاف الاتحاد أن ذلك من أجل استمرار بناء الدولة الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار، و استمرار الدور الريادي للجمهورية الجديدة في المنطقة، ودعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، واستمرار تدعيم التنمية المستدامة، و استكمال تطوير المنظومه الصحية على مستوى الجمهورية.

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