"حياة كريمة" توزع ألف كرتونة و2 طن لحوم على الأولى بالرعاية بمحافظة بني سويف

كتب - مصراوي:

نظمت مؤسسة حياة كريمة و جمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير إحتفالية كبرى بمحافظة بني سويف شهدت تسليم 200 مشروع تمكين اقتصادي و توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية و 2 طن من اللحوم علي الفئات الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتماشياً مع بروتوكول التعاون المٌبرم بين المؤسسات الثلاث في شهر يونيو الماضي، والذي يهدف إلي تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكينهم اقتصادياً، من خلال تسليمهم 1200 مشروع اقتصادى، وتقديم دعم غذائي بنحو 20 طن من اللحوم، و 18 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة بنى سويف على مدار ستة أشهر.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف و الأستاذة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والنائب أحمد أبو هشيمة مؤسس أبو هشيمة الخير ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، بجانب عدد من متطوعي التحالف.

الجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة المؤسسات المجتمعية تحت مظلة "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على توفير قاعدة بيانات دقيقة، توفر للمؤسسات ضمان توصيل الخدمة و الدعم للمستحقين، فضلا عن مشروعات التمكين الاقتصادي كواحد من الأهداف التي تعمل عليها المؤسسات، والتي تستهدف تحويل المواطن من مستهلك إلى منتج، وفتح مشروعات توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة سعيًا لتوفير الحياة الكريمة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.