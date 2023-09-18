مقرر "الاستثمار": الرئيس حريص على دعم الحوار الوطني وتفعيل مخرجاته

كتب- إسلام لطفي:

أشاد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال زيارته لمحافظة بني سويف وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، والتى وجهها أمام الحاضرين عن الحوار الوطنى، واستجابته الفورية لما توافقت عليه القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني.

وأكد "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للحوار الوطني وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس السيسي بمخرجات الحوار الوطني يمنحنا الثقة أكثر للعمل أكثر لرفع التوصيات لإفادة الدولة والمواطن.

ولفت إلى أنها مسئولية كبيرة على كل القائمين عليه، وتابع: الرئيس السيسي منحنا ثقة طول ما المصريين على قلب رجل واحد وهدفهم هو إعلاء مصلحة الوطن.

وأضاف: لدينا أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والجميع يعي أنها عالمية وليست محلية، والدولة لم تكن سببًا فيها ولكنها ظروف عالمية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بوحدته وبوقوفه دائما خلف القيادة السياسية قادرين على تخطي تلك الأزمة، تخطينا جزء كبير منها، والأزمة الاقتصادية ستصبح ماضي قريبًا لأننا قادرين على عبورها.

وتابع: مخرجات الحوار الوطني هى استكمال للدور الذي قامت به أجهزة الدولة ولكن بفكر جديد وهو الاستماع لكل الآراء والتيارات السياسية وبناء جسور ثقة وانطلاق نحو الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع ومشاركة كل أطياف المجتمع المصري.

وأوضح أن الحوار الوطني لديه هدف واحد وهو الوطن، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية الحوار، لافتا إلى استجابته الفورية لمخرجات الحوار الوطني بعد حصول التوافق عليها بشكل كامل، واتفاقنا علي إعلاء مصلحة الوطن.

واستطرد: هدفنا واحد وآرائنا متنوعة، وهناك اختلافات في الرأي ولكن لا تفسد للوطن قضية"، مشيرا إلى أن هناك مساحات واسعة من الاتفاق ولذلك المخرجات بتخرج بصورة قيمة.